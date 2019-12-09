В Саранске горел жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 8 декабря. На улице Волгоградской загорелся жилой дом №191. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить постройку на площади 48 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru