В Саранске отменили ярмарки выходного дня во время новогодних каникул

В Саранске были отменены ярмарки выходного дня во время новогодних каникул.

Соответствующее решение было принято городской администрацией. Речь идет о тех ярмарках, которые могли пройти 4 января.

Ближайшие ярмарки выходного дня пройдут в Саранске 11 января. Они будут проходить на следующих площадках: ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»), ул. Косарева (возле жилых домов №№ 76, 78, 80), ул. Гайдара (в районе жилого дома № 6), ул. Энгельса (возле МОУ «Лицей №26»).

По информации «Известий Мордовии».

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