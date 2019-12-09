В Мордовии сотрудники ГИБДД проведут мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие, направленное на выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, будет проводиться в Саранске и районах Мордовии 13 и 14 декабря.

В период с января по ноябрь текущего года на территории республики по вине пьяных водителей произошло 141 ДТП. В результате данных происшествий 41 человек погиб и ещё 210 получили телесные повреждения.

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Источник: 13.мвд.рф