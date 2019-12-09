В Мордовии пойдет под суд житель Чебоксар, до смерти избивший собутыльника

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 40-летнего жителя Чебоксар, который обвиняется в убийстве.

Стражами порядка было установлено, что 10 августа текущего года 40-летний житель Чебоксар, приехавший в Саранск на заработки, находясь в доме, расположенном по адресу – улица Попова, распивал алкогольные напитки в компании двух мужчин, которые также приехали в Мордовию на заработки из упомянутого города. В ходе попойки между обвиняемым и одним из его собутыльников 53-летнего возраста вспыхнула ссора. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. После завершения конфликта с применением физической силы все участники попойки легли спать. Утром 11 августа обвиняемый и второй его собутыльник обнаружили, что 53-летний мужчина скончался.

Было установлено, что причинами смерти пострадавшего стали черепно-мозговая травма, отек головного мозга и перелом нижней челюсти.

Обвиняемый, понимая, что ему грозит ответственность за смерть собутыльника, покинул Мордовию. В кратчайшие сроки мужчина был задержан в Чебоксарах и доставлен в Саранск.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф