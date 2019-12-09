Неизвестные мошенники оставили без денег 39-летнюю жительницу Мордовии

В Мордовии 39-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Недавно 39-летней гражданке, проживающей в Кадошкинском районе, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с банковского счета женщины. После этого мужчина продиктовал фамилию, имя и отчество собеседницы, её паспортные данные и информацию о счете. Затем якобы работник банка под предлогом пресечения попытки кражи денег попросил женщину после трех телефонных гудков продиктовать кодовое слово. Гражданка выполнила необходимое действие. После этого мошенники оформили на пострадавшую кредит на сумму в размере более 400 тыс. рублей и похитили с её счета 125 тыс. рублей.

Кроме того, во время упомянутой беседы незнакомец, представившийся работником банка, спросил, нет ли у женщины ещё одной банковской карты. Получив утвердительный ответ, мошенник передал трубку другому мужчине, который попросил пострадавшую сообщить ему код, пришедший в смс-сообщение, дабы пресечь возможные попытки кражи денежных средств. Жительница Мордовии сообщила необходимую информацию. После этого со второго банковского счета женщины были похищены денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф