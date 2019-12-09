Психологи проводят работу с сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии, проходящими испытательный срок

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводят работу с сотрудниками, проходящими испытательный срок.

Указанная работа направлена на развитие позитивной и адекватной самооценки, уверенности в себе и в своей личностной позиции, умения сохранять эмоциональное равновесие в ситуациях эмоционального шантажа, совершенствование эмоционально-волевой саморегуляции путем формирования умения снимать излишнее напряжение, волнение, преодолевать в себе нерешительность и скованность, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию эмоционального состояния.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su