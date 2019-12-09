Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №19, досматривая посылку, присланную осужденному к 11 годам и 11 месяцам лишения свободы, обнаружили и изъяли сим-карту, которая была спрятана в упаковке с шоколадом.

Сотрудники исправительной колонии №11 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 2 годам лишения свободы от жителя Мордовии, обнаружили и изъяли 3 сим-карты, спрятанные в упаковке с чаем.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su