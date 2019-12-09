В Саранске на следующей неделе начнут работать елочные базары

В Саранске с 20 декабря начнут работать елочные базары.

Елочные базары будут работать по следующим адресам: ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска», в районе ТЦ «Находка», возле дома №120, за остановкой «Огарева»), ул. Ботевградская (в районе ТЦ «Ботевград»), проспект 50 лет Октября (между домами №№1 и 3), ул. Энгельса (около магазина «Нива-18»), ул. Кирова (в районе магазина «Маяк», возле дома №71а), ул. Ульянова - ул. Комарова (возле гаражного кооператива), ул. Попова (в районе магазина «Магнит»), ул. Коваленко (возле ТЦ «Глобус»), ул. Миронова (в районе ТК «Данко»), ул. Веселовского, (на площадке ярмарки выходного дня), ул. Солнечная (в районе жилого дома № 7), ул. Косарева (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»), бульвар Эрьзи ( возле жилых домов №№11 и 21), ул. Волгоградская (в районе ТРЦ «Сити-Парк»), ул. Сущинского (возле торгового ряда), ул. Ленинградская (неподалеку от разворотного кольца автобусного маршрута № 44), ул. Гайдара (в районе торгового ряда), посёлок Николаевка, ул. Ленина (возле торгового центра), посёлок Ялга, ул. Пионерская (возле жилого дома №39), посёлок Луховка, ул. Октябрьская (в районе торгового ряда), ул. А. Невского (возле магазина «Караван»), Лямбирское шоссе, (на территории, прилегающей к гипермаркету «Ашан»).

Начальник управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова во время оперативного совещания, прошедшего в администрации Саранска 9 декабря, сообщила, что было подано 43 заявки на размещение елочных базаров и заключено 32 договора с индивидуальными предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов по продаже натуральных елок, сосен и хвойного лапника.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске отменили ярмарки выходного дня во время новогодних каникул.

Источник: adm-saransk.ru