В Мордовии после капитального ремонта открылся кукольный театр

Государственный Театр кукол Мордовии открылся после капитального ремонта.

Указанный объект является первым, открывшимся по программе реконструкции и капитального ремонта региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. На ремонтные работы были выделены денежные средства в сумме около 41 млн рублей.

В ходе проведения капитального ремонта были заменены полы, кровля и наружная отделка здания. Кроме того, были созданы новые системы электроосвещения, отопления, пожарной сигнализации. Также были установлены более комфортные кресла. Помимо этого, в театре появилась модернизированная сцена.

В последний раз капитальный ремонт в рассматриваемом театре проводился более 40 лет назад.

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Источник: mktrm.ru