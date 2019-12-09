Гимнастки из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Пензе

Гимнастки из Мордовии успешно выступили на соревнованиях, которые недавно прошли в Пензе.
В период с 5 по 7 декабря проходили открытый чемпионат и первенство Пензы по художественной гимнастике. В рассматриваемых состязаниях принимали участие спортсмены из нескольких регионов России.
Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанницы академии И. Винер по художественной гимнастике. Представительницы республики завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
По информации, опубликованной пресс-службой министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.
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Источник: mordovia-sport.ru