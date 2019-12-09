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Спортсменка из Мордовии завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу

Спортсменка из Мордовии завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу

Спортсменка из Мордовии завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по боксу под названием «Олимпийские надежды».

Указанные соревнования проходили в период со 2 по 7 декабря в городе Королёв. В данных состязаниях принимали участие девушки 15-18 лет. 

Мордовию представляла спортсменка СШОР по боксу им. Олега Маскаева Мария Кучманова 2004 года рождения, которая выступала в весовой категории свыше 80 кг.

Представительница Мордовии в полуфинале уступила победу спортсменке из Алтайского края, став бронзовым призером соревнований.

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Источник: mordovia-sport.ru