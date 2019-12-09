Спортсменка из Мордовии завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу

Спортсменка из Мордовии завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по боксу под названием «Олимпийские надежды».

Указанные соревнования проходили в период со 2 по 7 декабря в городе Королёв. В данных состязаниях принимали участие девушки 15-18 лет.

Мордовию представляла спортсменка СШОР по боксу им. Олега Маскаева Мария Кучманова 2004 года рождения, которая выступала в весовой категории свыше 80 кг.

Представительница Мордовии в полуфинале уступила победу спортсменке из Алтайского края, став бронзовым призером соревнований.

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Источник: mordovia-sport.ru