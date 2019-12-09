В Больших Березниках обновился культурно-досуговый центр

В Больших Березниках после капитального ремонта открылся культурно-досуговый центр.

Реконструкция указанного учреждения длилась около года. Ремонтные работы проводились в рамках реализации национального проекта под названием «Культура».

В рассматриваемом культурно-досуговом центре имеются зал хореографии, швейная мастерская, зал для занятия ремеслами, специальная детская комната с батутом, мягкими матами, сухим бассейном и игрушками, а также универсальный спортивный зал и модельная библиотека.

По информации пресс-службы министерства культуры Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии после капитального ремонта открылся кукольный театр.

Источник: mktrm.ru