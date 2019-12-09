В Саранске чиновники и коммунальщики будут работать во время новогодних праздников

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 9 декабря, заявил, что чиновники и представители коммунальных служб должны работать во время новогодних каникул.

Известно, что в Саранске коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников.

Градоначальник отметил, что руководители структурных подразделений городской администрации в отпуск в начале января не пойдут, отметив, что летом у них было достаточно времени, чтобы полноценно отдохнуть.

Также мэр Саранска распорядился исключить использование пиротехники во время новогодних торжеств.

Кроме того, в ходе оперативного совещания стало известно о том, что на время новогодних праздников в школах, детсадах и учреждениях культуры будет ужесточен пропускной режим.

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Источник: info-rm.com