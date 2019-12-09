В Саранске 55-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 38-летний водитель автобуса допустил падение 55-летней пассажирки.

Происшествие произошло утром 6 декабря в Ленинском районе города. 38-летний гражданин, управлявший автобусом марки МАЗ, проезжая мимо дома №6, расположенного по адресу – улица Новопосадская, резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упала 55-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно в Саранске в результате ДТП пострадал 60-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф