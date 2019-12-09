В Саранске иномарка врезалась в столб

В Саранске 23-летний водитель иномарки врезался в столб.

ДТП произошло в ночь на 7 декабря в Пролетарском районе города. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 23-летний водитель автомобиля марки «Хендай», двигаясь по улице Победы, врезался в опору ЛЭП.

Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Саранска. О характере травм, полученных автомобилистом, не сообщается.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф