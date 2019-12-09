В Саранске мужчину сбил автомобиль, который он ремонтировал

В Саранске 65-летний мужчина попал под колёса автомобиля, который он ремонтировал.

Указанный инцидент произошел утром 7 декабря на территории Октябрьского района города. Возле дома №38, расположенного по адресу – улица Гожувская, 65-летний гражданин, ремонтируя автомобиль марки ВАЗ-2112, допустил самопроизвольное движение транспортного средства, вследствие чего данная машина совершила на него наезд.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске иномарка врезалась в столб.

Источник: гибдд.рф