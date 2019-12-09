В Саранске 30-летний водитель легковушки сбил 82-летнюю пенсионерку

В Саранске 82-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 7 декабря. На улице Коваленко 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф