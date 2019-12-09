В Зубовой Поляне автобус сбил пешехода-нарушителя

В Зубовой Поляне водитель автобуса сбил пешехода, решившего пересечь проезжую часть в несанкционированной для этого зоне.

ДТП произошло вечером 8 декабря. Возле дома №19, расположенного по адресу – улица Ленинская, 48-летний водитель автобуса марки ПАЗ совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Личность гражданина в настоящее время устанавливается.

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Источник: гибдд.рф