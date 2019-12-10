В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.
Утром 9 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Новое Мамангино. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Мелиоративная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru