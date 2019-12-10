В Саранске воспитанники одного из местных детских садов посетили пожарно-спасательную часть №1.

Воспитанники указанного дошкольного учреждения смогли увидеть повседневную жизнь пожарных, посмотреть технику, которой оснащена часть, а также увидеть работу диспетчера.

Сотрудники МЧС продемонстрировали детям пожарные автомобили, рассказали подробно о предназначении каждой машины и показали пожарно-техническое вооружение. Воспитанники детского сада посидели в кабине служебного автомобиля и примерили боевое снаряжение огнеборцев.

Завершилась экскурсия демонстрацией сбора пожарного на вызов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru