В Саранске прошел спортивный фестиваль «Преодоление»

В Саранске прошел спортивный фестиваль среди инвалидов под названием «Преодоление».

Указанный фестиваль проводился в период с 6 по 7 декабря на базе СШОР по баскетболу и волейболу. В рассматриваемом мероприятии приняли участие около 100 человек с ограниченными физическими возможностями.

Программа фестиваля включала в себя соревнования по русским шашкам, прыжкам в длину с места, гиревому спорту, мини-футболу, а также дартс и полосу препятствий.

Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике администрации Саранска стало организатором данного фестиваля.

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Источник: mordovia-sport.ru