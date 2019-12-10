В Саранске приступили к установке главной елки города

В Саранске начались работы по установке главной елки города.

Главная городская елка шестой год подряд размещается на Советской площади. Высота так называемого праздничного дерева составляет 23,5 м. На монтаж елки будет потрачено примерно три дня.

Стоит отметить, что в нынешнем году рассматриваемый объект переместится с традиционного места в центр упомянутой площади.

Елка будет украшена иллюминацией в виде растущих узоров и более 150 разноцветными шарами.

Торжественная церемония открытия елки состоится 21 декабря.

По информации «Известий Мордовии».

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