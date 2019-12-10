В нескольких школах Мордовии был введен карантин по ОРВИ

В Мордовии был введен карантин по ОРВИ в нескольких десятках местных школ.

На карантин была полностью закрыта Зубово-Полянская средняя школа №1. В Саранске в настоящее время закрыты 28 классов в 15 школах, среди которых гимназии №№20, 23; лицеи №№23, 26, 43, 7; школы №№3, 16, 24, 35; а также Николаевская, Монастырская, Озерная, Ялгинская средние школы, прогимназия №119.

Специалисты предупреждают о том, что после новогодних каникул может вырасти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это, по их словам, связано с тем, что многие жители республики посетят другие регионы.

По информации «Известий Мордовии».

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