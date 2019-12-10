В одной из школ Мордовии отремонтировали спортзал

В Атяшевском районе был отремонтирован спортзал в Аловской средней школе.
Указанный спортзал был отремонтирован в рамках реализации регионального проекта под названием «Успех каждого ребенка».
Три раза в неделю в отремонтированном спортзале проводятся секционные занятия.
В упомянутой школе в настоящее время учатся более 70 детей. Ученики рассматриваемого заведения регулярно становятся призерами муниципальных соревнований и участниками региональных акций.
По информации «Известий Мордовии».
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