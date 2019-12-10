В одной из школ Мордовии отремонтировали спортзал

В Атяшевском районе был отремонтирован спортзал в Аловской средней школе.

Указанный спортзал был отремонтирован в рамках реализации регионального проекта под названием «Успех каждого ребенка».

Три раза в неделю в отремонтированном спортзале проводятся секционные занятия.

В упомянутой школе в настоящее время учатся более 70 детей. Ученики рассматриваемого заведения регулярно становятся призерами муниципальных соревнований и участниками региональных акций.

По информации «Известий Мордовии».

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