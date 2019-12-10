В Мордовии сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по мини-футболу

В Мордовии прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС.

Указанные соревнования были проведены на спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса МГУ им. Н. П. Огарева.

В рассматриваемых состязаниях приняли участие 10 команд, среди которых 7 команд пожарно-спасательных частей, команда СПСЧ пожарно-спасательного отряда ФПС, поисково-спасательного отряда Саранска и непосредственно регионального управления ведомства.

Победу одержала команда пожарно-спасательной части №2.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru