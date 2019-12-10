В Мордовии 12 декабря пройдет проверка системы оповещения

В Мордовии 12 декабря будет проведена техническая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.
Указанная проверка будет проведена в период с 11:40 до 12:40.
Сотрудники МЧС просят жителей республики сохранять порядок и спокойствие. Также представители ведомства обращают внимание на то, что проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru