В Мордовии 12 декабря пройдет проверка системы оповещения

В Мордовии 12 декабря будет проведена техническая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.

Указанная проверка будет проведена в период с 11:40 до 12:40.

Сотрудники МЧС просят жителей республики сохранять порядок и спокойствие. Также представители ведомства обращают внимание на то, что проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске воспитанники одного из местных детских садов посетили пожарно-спасательную часть.

Источник: 13.mchs.gov.ru