42-летняя жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве мужа

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 42-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего супруга.

Стражами порядка было установлено, что вечером 1 января текущего года 42-летняя жительница Саранска распивала алкогольные напитки в компании своего 51-летнего супруга. В ходе попойки вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина убила мужа.

Труп мужчины был обнаружен 4 января его матерью, которая начала беспокоиться из-за того, что сын на протяжении нескольких дней не выходил с ней на связь.

В кратчайшие сроки обвиняемая была задержана. Изначально женщина отрицала свою вину, но со временем призналась в убийстве.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

Читайте также о том, что неизвестные мошенники оставили без денег 39-летнюю жительницу Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф