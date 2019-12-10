В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел утром 9 декабря на 2-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительной информации, 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Нива», поворачивавший налево.

В результате ДТП пострадали две попутчицы виновника аварии 26- и 52-летнего возраста. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф