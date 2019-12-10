В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек

В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали пять человек.

Происшествие произошло 9 декабря, в 09:30 на 10-м километре дороги, соединяющей Саранск, Берсеневку и Пензятку. Легковой автомобиль марки «Лада-Калина» врезался в столб. За рулем транспортного средства находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением по причине превышения скорости.

В результате ДТП пострадали 25-летний автомобилист и четыре его пассажира 21-, 23-, 33- и 39-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф