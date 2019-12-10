В Рузаевском районе иномарка сбила девушку

В Рузаевском районе 26-летняя девушка попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 9 декабря на 18-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. 46-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Тойота», совершила наезд на 26-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф