В Ичалковском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ичалковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 9 декабря в селе Кемля указанного района инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии возле дома №40, расположенного по адресу – улица 50 лет Октября, остановили автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 40-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее водитель указанного транспортного средства уже привлекался к ответственности по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф