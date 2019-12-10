В Саранске за один день были остановлены две иномарки, которые находятся в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили две иномарки, которые находятся в розыске.

В ночь на 9 декабря на улице Циолковского инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки Suzuki под управлением 22-летнего молодого человека. При проверке было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Поздним вечером того же дня на улице Севастопольской инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 24-летний парень. Выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данной машины находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф