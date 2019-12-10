В Саранске женщина ударила сожителя ножом во время ссоры

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 46-летняя женщина, которая ударила ножом своего сожителя.

Несколько дней назад 46-летняя гражданка распивала алкогольные напитки в компании своего 36-летнего сожителя. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гражданка ударила сожителя ножом в живот. После этого женщина выбросила орудие в окно, а затем продолжила употреблять спиртное.

На следующий день в гости к пострадавшему пришла его мать, которая вызвала медиков. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки.

Сожительница мужчины была задержана и привлечена к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф