В Ковылкино был задержан местный житель, который разгуливал по городу с оружием в руках

В Ковылкино сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который разгуливал по городу с оружием в руках.

Вечером 8 декабря сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что по двору многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Есенина, ходит мужчина с оружием в руках. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка задержали упомянутого гражданина, которым оказался 33-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии изъяли у мужчины пневматическую винтовку. Никакого сопротивления при задержании житель Ковылкино не оказывал.

Для выяснения обстоятельств мужчина был доставлен в ММО МВД России «Ковылкинский».

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia