22-летний житель Саранска подозревается в ограблении своей знакомой

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 22-летний молодой человек, который подозревается в ограблении своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что несколько дней назад 34-летняя жительница Саранска распивала алкогольные напитки в компании своего 22-летнего ранее судимого знакомого. В определенный момент попойки горожанка уснула. Воспользовавшись этим обстоятельством, парень похитил у женщины мобильный телефон, две золотые цепочки, крестик, подвеску, четыре кольца и браслет.

Украденные ювелирные изделия молодой человек сдал в ломбард, получив за это около 10 тыс. рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф