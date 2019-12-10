Гороскоп на 11 декабря: Овнам пора подумать о себе, Львы начинают путь к цели, а Козерогам следует остаться дома

Овен

Овны являются отличными лидерами, но звезды говорят, что следует думать не только об интересах команды, но нужно также заботиться о себе – сделайте себе подарок.

Телец

Звезды советуют Тельцам уделить в разгар дня несколько минут себе. Вы не так часто это делаете, поэтому вы, безусловно, заслужили передышку.

Близнецы

В этот день Близнецы оглянутся назад и буквально прочувствуют весь тот путь, который они прошли за последнее время. Можно немножко отдохнуть, но следует помнить, что впереди еще длинная дорога.

Рак

Раки будут в этот день чертовски обаятельны и привлекательны. Если вы что-то захотите в этот день, то это стоит только обозначить, а ваш шарм сделает все остальное.

Лев

Вышедшие из мира фантазий Львы уже привыкли к суровой реальности и твердо встали на ноги. Теперь можно начинать следовать к цели, но пока что маленькими шажками.

Дева

Удивительным и приятным поступком могут выразить Девам свою благодарность их друзья. Вы окажетесь в центре событий, и все взгляды будут направлены на вас.

Весы

Великий день для Весов, которых могут познакомить с выдающимся человеком. Также вполне вероятно, что знаменательным будет событие, устроенное вашим избранником.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут спокойно общаться с теми, кого вы еще вчера не могли вытерпеть и секунды. Просто плывите по течению.

Стрелец

Отличный день для тех Стрельцов, которые хотят завоевать сердце избранника или вновь «склеить» распавшийся брак и уже потративших довольно много сил в этом направлении.

Козерог

Сделайте все возможное, Козероги, чтобы провести этот день в кругу семьи в вашем любимом доме. Это позволит вам набраться сил, которые будут очень нужны дальше.

Водолей

Звезды говорят, что день будет прекрасным для любопытных представителей данного знака и Водолеев с богатой фантазией, которым будут легко даваться новые знания.

Рыбы

Рыб ждет многообещающее начало дня, который будет хорош как для карьеры, так и в плане личных отношений. Вы неотразимы, главный приз безусловно ваш.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2019 года: Тельцам следует держать себя в руках, Ракам остался последний шаг до цели, а Весы будут обласканы удачей