В Мордовии завершился четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Быт».

Четвертый этап указанного мероприятия проводился в период со 2 по 6 декабря в целях повышения эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также предупреждения, пресечения тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходе проведения рассматриваемых мероприятий на профилактический учет в органы внутренних дел республики было поставлено 13 лиц. Было выявлено 26 преступлений, по которым было возбуждено 18 уголовных дел. Кроме того, было задокументировано 229 административных правонарушений, среди которых 50 – за нанесение побоев, 48 – за мелкое хулиганство, 95 – за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 7 – в сфере реализации алкогольной продукции, 4 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 25 – за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию. Также была оказана помощь в добровольном лечении от алкоголизма четырем лицам.

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Источник: 13.мвд.рф