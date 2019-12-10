В Мордовии сотрудники полиции проводят для учащихся школ мероприятия по правовой грамотности

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают организовывать встречи с учащимися образовательных учреждений.

Инспекторы ООДУУПиПДН МВД по Мордовии совместно с инспекторами ПДН ОП№3 УМВД России по Саранску и ММО МВД РФ «Темниковский» пообщались с учениками старших классов двух общеобразовательных школ Саранска и Темникова. Полицейские рассказали школьникам о вреде потребления наркотиков, об уголовной и административной ответственности за их незаконный оборот, а также об основаниях постановки на профилактический учет.

Сотрудники ММО МВД РФ «Темниковский» совместно с представителями районного суда, управления по социальной работе районной администрации и социальной защиты населения довели до школьников информацию правого характера. На практических примерах стражи порядка рассказали о том, какие виды правонарушений чаще всего встречаются в подростковой среде, а также о возможных путях решения сложных ситуаций.

Сотрудники ММО МВД РФ «Чамзинский» посетили Медаевскую общеобразовательную школу, где разъяснили ребятам основные правовые нормы.

В Большеберезниковском районе полицейские организовали для учеников Шугуровской и Большеберезниковской общеобразовательных школ викторину и круглый стол.

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Источник: 13.мвд.рф