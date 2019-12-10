Три жителя Мордовии подозреваются в серии краж с территорий крестьянско-фермерских хозяйств

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали трех местных жителей, которые подозреваются в совершении нескольких краж с территорий крестьянско-фермерских хозяйств.

Подозреваемые похитили имущество с территорий крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в селах Инелей и Ведянцы. Жители указанного района украли два радиатора от тракторов, аккумуляторные батареи, запасные части от сельскохозяйственной техники, а также 200 литров дизельного топлива. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф