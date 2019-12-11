В Мордовии объявили штормовое предупреждение

В Мордовии было объявлено штормовое предупреждение на 11 декабря.
Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что в ближайшее время на территории региона ожидается гололед и ледяной дождь.
Жителям республики рекомендовано подготовить обувь, которая не скользит, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.
Автомобилистам следует быть предельно осторожными и внимательными.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru