В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 69-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло утром 10 декабря на Александровском шоссе. 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Мондео», совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф