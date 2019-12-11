В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 10 декабря на улице Т. Бибиной инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 30-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф