В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.

Вечером 10 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, произошедшем по адресу – переулок Айвазовского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит бесхозная постройка. Огонь охватил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru