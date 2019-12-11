Житель Саранска, который во время ссоры убил своего друга, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который убил своего друга во время ссоры.

Вечером 6 сентября нынешнего года 57-летний житель Саранска, проживающий в одной из квартир дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, в своем жилье распивал алкогольные напитки в компании двух приятелей, которых он ранее встретил на улице и пригласил в гости. В ходе попойки между владельцем квартиры и один из его товарищей 42-летнего возраста вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений хозяин жилья ударил оппонента ножом в область лопатки. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф