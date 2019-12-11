В Саранске сотрудники ГИБДД остановили три автомобиля, которые находятся в розыске

В Саранске в течение одного дня сотрудники Госавтоинспекции остановили три автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 10 декабря на улице Васенко инспекторами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего парня. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства, а также водительское удостоверение автомобилиста находятся в розыске.

Поздним вечером того же дня на улице Веселовского стражи порядка остановили марки ВАЗ-2115, которым управлял 23-летний молодой человек. Выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данной машины находятся в розыске.

Также поздним вечером 10 декабря на улице Советской представителями ГИБДД был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2103 под управлением 27-летнего парня. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф