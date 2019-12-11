Мордовия получит 249 миллионов рублей на выращивание роз

Фонд развития моногородов выделит Мордовии займ в размере 249 млн рублей на реконструкцию тепличного комплекса по выращиванию роз, расположенного в Кадошкино.

По предварительной информации, в ходе реконструкции будут в два раза увеличены площади теплиц указанного комплекса. Это позволит увеличить количество выращиваемых цветов на 7 млн штук.

Кроме того, ожидается, что после реконструкции в комплексе будет создано более 40 новых рабочих мест.

Рассматриваемый комплекс принадлежит ГК «Мир цветов». Данная группа компаний реализует свою продукцию в нескольких десятках регионов России, а также в Белоруссии.

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Источник: mordovmedia.ru