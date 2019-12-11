В Саранске презентуют уникальный двухтомник, посвященный музыкальным традициям Мордовии

В Саранске 13 декабря состоится презентация уникального двухтомного издания «Мордовские инструментальные традиции: музыкально-этнографическое исследование».

Мероприятие пройдет в МГУ им. Н. П. Огарева. Авторами упомянутого издания являются супруги Николай и Людмила Бояркины, которые на протяжении длительного периода времени работали на кафедре народной музыки указанного учебного заведения.

Первый том издания преимущественно посвящен систематике музыкальных инструментов. В данной части работы также предлагаются концептуальные подходы к изучению генезиса, развития, социальных функций и стилистики инструментальной музыки, уделяется внимание вопросам её типологических и исторических связей с народными традициями.

Во втором томе опубликованы произведения инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

По информации «Известий Мордовии».

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