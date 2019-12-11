Несколько промышленных предприятий Мордовии вошли в федеральный перечень производителей регионального значения

Несколько промышленных предприятий Мордовии были включены в федеральный перечень производителей регионального значения.

По итогам регионального квалификационного отбора, который был проведен министерством промышленности и торговли России, был утвержден федеральный перечень производителей регионального значения, реализующих программы повышения экспортной конкурентоспособности. В данный перечень вошли 11 организаций Мордовии, среди которых «Рузхиммаш», «ВКМ-сталь», «Плайтерра», «Волоконные системы», «Мордоввторсырье», «Электровыпрямитель», «Сарансккабель-Оптика», «Лидер-Компаунд», «М-кабель», завод «Резинотехника» и приборостроительный завод.

Министр промышленности Мордовии Александр Седов сообщил, что от республики на указанный отбор было подано именно 11 заявок.

По информации «Известий Мордовии».

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