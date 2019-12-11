Полицейские изъяли марихуану у жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

В Ичалковском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ-21102. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет с запечатанной металлической емкостью. Водитель заявил, что этот пакет принадлежит его 37-летнему пассажиру. Затем автомобилист попытался уехать с места происшествия, но, проехав несколько метров, не справился с управлением, вследствие чего машина вылетела в кювет. После этого водитель попытался убежать. Стражи порядка задержали мужчину. От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался.

Затем в салоне машины стражи порядка обнаружили запечатанные стеклянные банки из-под кофе и кастрюлю с неизвестным веществом растительного происхождения. Выяснилось, что указанное вещество является марихуаной общей массой около 2 кг.

37-летний пассажир автомобиля пояснил, что несколько месяцев назад он собрал марихуану в дикорастущем поле, после чего там же высушил, измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение. Также мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления. В день задержания гражданин попросил своего товарища, являющегося уже упомянутым автомобилистом, отвезти его в поле, чтобы забрать марихуану.

В отношении 37-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что житель Саранска, который во время ссоры убил своего друга, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф