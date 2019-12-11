В Саранске разыскивается мужчина, расплатившийся за товар фальшивой денежной купюрой

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который в одном из местных магазинов расплатился за товар фальшивой денежной купюрой.

Вечером 6 декабря неизвестный гражданин, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Республиканская, в качестве оплаты за покупку водки, минеральной воды и пачки сигарет предъявил поддельную денежную купюру номиналом 2 тыс. рублей. У работника торгового заведения банкнота не вызвала сомнения в подлинности.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83437)2-12-58, 89997780506 или 02.

Также читайте о том, что полицейские изъяли марихуану у жителя Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф